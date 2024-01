Gdzie na nordic walking do 66 km od Tuchowa. Urokliwe trasy na weekend 3 - 4 lutego

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Tuchowa? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Tuchowa na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w okolicy Tuchowa

Razem z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Tuchowa. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo odpowiada również Tobie. Przed drogą sprawdź pogodę dla Tuchowa. W sobotę 3 lutego według prognozy pogody ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 31%. W niedzielę 4 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 27%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak tarnowskich Żydów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,28 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 16 m Szlaki_Malopolski poleca trasę uprawiającym nordic walking z Tuchowa

Wyznaczona trasa upamiętnia ich historyczną obecność w Tarnowie, którzy przed II wojną światową stanowili 45% mieszkańców miasta, tragicznie zniesioną przez Holocaust. Start

Dojazd do Tarnowa: z Krakowa do Tarnowa dotarliśmy krajową nr 4 w niecałe 1,5 godziny. W mieście bez trudu można znaleźć płatne i bezpłatne miejsca parkingowe. Do Tarnowa można dojechać również pociągiem lub jednym z licznych autobusów startujących z Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie. Trasa

Większość obiektów trasy znajduje się w obrębie i okolicach dawnego getta, czyli w ścisłym centrum miasta. Trasa rozpoczyna się od ulic Wekslarskiej i Żydowskiej, będących odnogami tarnowskiego Rynku. Posiłkując się planem miasta i informacjami znalezionymi w Internecie, bez trudu można odnaleźć kolejne punkty wycieczki. Są one ponadto oznaczone tabliczkami, a co jakiś czas o o tym, że podążamy we właściwym kierunku upewniają nas drogowskazy.

Trasa jest w całości trasą miejską. Jej przejście zająć może w zależności od tempa spaceru i czasu poświęcanego poszczególnym obiektom, od 1,5 do 2,5 h. Jest łatwa, stąd też dostępna zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. Informacje znalezione na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie w dziale Judaica pozwoliły nam na ułożenie optymalnej trasy, dzięki czemu nie gubiliśmy się i nie deptaliśmy po własnych śladach. Wielość i różnorodność obiektów na trasie sprawia, że jest ona naprawdę interesująca – nie tylko dla pasjonatów historii Żydów, ale też przypadkowych turystów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć horyzonty. Opracowanie: Paulina Macek

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przemasy na butach - Z Jaworzyny do Krynicy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,89 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podejść: 286 m

Suma zejść: 808 m Trasę do marszu z Tuchowa poleca Przemas74

Łatwa i przyjemna trasa prowadząca z Jaworzyny do centrum Krynicy.

Przez większość czasu prowadzi w dół więc nie trzeba się wspinać.

Praktycznie większość trasy przebiega przez las.

Startujemy ze szczytu Jaworzyny Krynickiej na który można wyjechać kolejką gondolową (można też oczywiście wyjść na nią piechotę - jednak wybraliśmy dzisiaj tą pierwszą opcję). Idziemy szlakiem czerwonym, aż do skrzyżowania z niebieskim - na który skręcamy (w prawo). Po dłuższym marszu docieramy do szlaku żółtego. Tym razem skręcamy na niego dla odmiany znów w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu szlaków wchodzimy na szlak zielony ( w lewo) i idziemy nim aż do Krynicy.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlakiem krościeńskich tabliczek wotywnych. SpacerowM!K Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,11 km

Czas trwania marszu: 42 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 5 m Szlaki_Malopolski poleca trasę uprawiającym nordic walking z Tuchowa

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego. Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach. Kapliczki wotywne – fundowane na specjalną intencję. W Krościenku powstały kapliczki w intencji pokonania dżumy i cholery. W nich odbywały się nabożeństwa z błagalnymi modłami o odwrócenie zarazy. Odwiedź krościeńskie kapliczki – świadectwa dramatycznej przeszłości miasteczka. Poznaj krościeńskich orędowników, którzy w obliczu chorób, powodzi i pożarów byli często jedyną nadzieją lokalnej społeczności. Zwróć uwagę na usytuowanie kaplic: obszar wsi, miasteczka od wieków stanowił dobrą przestrzeń. Świat zewnętrzny był sferą nieobliczalną. Z niej przenikało zło, grzech i morowe powietrze. Dawne trakty wiązano z obecnością sił magicznych. By zatrzymać złe moce budowano krzyż, figurę czy właśnie kaplicę.

Spacer rozpocznij przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Tu znajduje się pierwsze wyobrażenie św. Rocha w rejonie Pienin. Czas spaceru: 120 min.

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury - Iwona Matejczuk MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.