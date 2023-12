Gdzie na spacer do 66 km od Tuchowa. Urokliwe trasy na weekend 9 - 10 grudnia

Ścieżki spacerowe w okolicy Tuchowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 66 km od Tuchowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Ks. Józef Tischner zaczął studiować teologię w okresie komunizmu. Nie były to łatwe czasy, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie wydziały teologiczne oraz represjonowały duchownych. Mimo licznych trudności Tischner ukończył seminarium w Krakowie. W latach 70. ks. Józef Tischner zyskał sobie ogromną sympatię wiernych dzięki swojej inteligencji, otwartości i żartobliwości. W czasie jego wykładów i rekolekcji wszystkie sale i kościoły wypełniały się po brzegi. Potrafił dotrzeć do każdego i starał się utrzymywać kontakty ze wszystkimi środowiskami. Czynnie angażował się w działalność społeczną, w czym pomogły mu kontakty z członkami „Solidarności”. Działalność ks. Tischnera nie pozostała niezauważona – otrzymał wiele nagród, w tym Order Orła Białego.

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to.

Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.