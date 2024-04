Gdzie zjeść lody w Tuchowie? Odkryj wyjątkowe miejsca

Gdzie możesz zjeść lody w Tuchowie?

Jakie lody oferują lodziarnie w Tuchowie?

Robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. To zazwyczaj sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne, jak te tradycyjne i na pewno bardzo zdrowe.

Jak wyglądały lody kiedyś?

W czasach powojennych zaczęto produkować lody na dużą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Tuchowie otwierano w okolicach centrum i najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.