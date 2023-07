Kiedy wykopać czosnek zimowy, a kiedy wiosenny? Na co koniecznie zwrócić uwagę? Zobacz, jak suszyć czosnek, żeby był trwały

Termin wykopywania czosnku zależy od tego, kiedy go posadziliśmy.

Czosnek sadzi się w dwóch terminach – jesienią lub wiosną – i właśnie od terminu sadzenia zależy pora jego wykopywania. Czosnek ozimy wykopuje się wcześniej, wiosenny później. Podpowiadamy, kiedy to zrobić i jak rozpoznać, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Sprawdźcie też, co z nim dalej zrobić i jak suszyć, żeby był trwały. Instrukcja krok po kroku.

Zobacz w galerii: Instrukcja krok po kroku, jak zaplatać warkocz i girlandę z czosnku do przechowania na dłużej

Kiedy wykopywać czosnek ozimy i wiosenny?

Termin wykopywania czosnku zależy od tego, kiedy został posadzony. Najczęściej czosnek sadzi się jesienią – to tzw. czosnek ozimy, ale można to zrobić również wiosną – to tzw. czosnek wiosenny. Czosnek ozimy wykopuje się w lipcu, przeważnie w połowie lub pod koniec miesiąca.

Czosnek wiosenny wykopujemy później, czyli w sierpniu lub na początku września.

Jak poznać, czy czosnek jest gotowy do wykopania?

Terminy „kalendarzowe” są dość orientacyjne, bo wiele zależy też od miejsca, ziemi oraz pogody. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które podpowiedzą nam, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Trzeba wiedzieć, że liście czosnku w naturalny sposób zaczynają zasychać. Najpierw żółkną i schną najniższe, zewnętrzne. Kiedy pożółknie mniej więcej połowa liści, oznacza to, że czosnek jest gotowy do wykopania.

Jeśli nie mamy pewności, czy to już, możemy testowo wykopać jedną lub dwie główki. Jeśli ząbki przylegają bardzo ściśle do siebie, a ich zarys nie jest wyraźnie widoczny pod łuską, czosnek możemy jeszcze pozostawić w ziemi. Nie można jednak zwlekać zbyt długo, w oczekiwaniu aż główki jeszcze urosną, bo może się zdarzyć, że zaczną się rozpadać, a ząbki wyrastać. Z dwojga złego, lepiej wykopać czosnek nieco zbyt wcześnie, niż zbyt późno. Ten czosnek został wykopany zbyt późno. Widać ząbki, które wyrastają już z główki. Można go przeznaczyć do jedzenia na bieżąco, do dłuższego przechowywania nie nadaje się. Katarzyna Laszczak

Jak wykopywać czosnek?

Czosnek sadzi się dość głęboko, dlatego lepiej nie próbować wyrywać go z ziemi, szczególnie jeśli gleba jest dość ciężka. Podkopmy go najpierw szpadlem lub widłami (można też użyć solidnej i długiej łopatki ogrodniczej, choć to bardziej męczące i mniej wydajne). Czosnek najlepiej wykopywać w słoneczny, suchy dzień.

Co zrobić z czosnkiem po wykopaniu?

Czosnek po wykopaniu otrząsamy z ziemi. Jednak pewna jej część pewnie pozostanie na główkach i między korzeniami. Dlatego czosnek dobrze jest ułożyć w zacienionym, suchym miejscu i pozostawić na dzień lub dwa, żeby lekko podeschnął. Następnie oczyszczamy go z pozostałości ziemi. Wygodnie robi się to szczoteczką do rąk (lub zębów). Przy okazji zwróćmy uwagę na wszelkie uszkodzone główki. Odłóżmy je do zjedzenia w niedługim czasie. Jeśli zdarzą się takie, które już zaczęły wyrastać, również przeznaczmy je do szybkiego wykorzystania.

Jak suszyć czosnek?

Zdrowe, ładne i zwięzłe główki czosnku można długo przechowywać, nawet kilka miesięcy, a bywa, że aż do kolejnych zbiorów. Jednak, żeby tak było, czosnek trzeba przygotować, czyli dobrze wysuszyć.

Uwaga: czosnek suszymy razem z liśćmi i korzeniami. Najłatwiejsze jest powiązanie czosnku w pęczki po kilka sztuk. Najlepiej ułożyć główki tak, żeby znajdowały się na różnych wysokościach. Liście wiążemy sznurkiem. Inną metodą jest zaplecenie czosnku. Łodygi można spleść w tradycyjny warkocz lub rodzaj girlandy. Nie jest to trudne. Pamiętajmy, żeby nie zaplatać zbyt wielu główek (ok. 10-12), bo liście i łodygi muszą wyschnąć. Zobacz na zdjęciach, jak zrobić warkocz z czosnku oraz girlandę

Jak zrobić warkocz z czosnku?

Warkocz plecie się tak, jak klasyczny dobierany. Na początek bierzemy trzy główni czosnku i przeplatamy ich łodygi (te pierwsze główki wygodnie jest związać). Następnie dokładamy po jednej i znów przeplatamy. Pozostałe liście można również zapleść.

Jak zrobić girlandę z czosnku?

Bierzemy jeden czosnek. Łodygę kolejnego oplatamy wokół pierwszej, przekładając główkę od dołu. Z każdą kolejną postępujemy tak samo. Nawet jeśli nasza girlanda nie będzie idealnie równa, nie przejmujmy się. I tak będzie wyglądać dekoracyjnie.

Jak przechowywać czosnek?

Pęczki, warkocze czy girlandy czosnku wieszamy główkami w dół w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu. Pozostawiamy je do zupełnego wyschnięcia.

Kiedy liście całkiem wyschną, możemy je skrócić, podobnie jak korzenie. Pęczki czy warkocze czosnku możemy powiesić w kuchni, ale pod warunkiem, że jest w miarę duża i przewiewna (nie może w niej być zbyt wilgotno i ciepło). Na pewno nie wieszajmy ich blisko kuchenki, gdzie wytwarza się dużo pary. Możemy je też umieścić w mniej eksponowanym miejscu, np. na strychu. W ten sposób czosnek dobrze się przechowuje. Z warkocza czy girlandy kolejne główki odcinamy, zaczynając od góry, na bieżące potrzeby. Jeśli mamy czosnek wysuszony w pęczkach i nie chcemy go wieszać, obetnijmy łodygi na wysokości ok. 10 cm i ułóżmy np. w koszykach. Czosnek najlepiej przechowywać w suchym i w miarę chłodnym miejscu (ale nie w lodówce).

