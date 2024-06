Nordic walking do 66 km od Tuchowa. Pomysły na sportowy dzień w weekend 22 - 23 czerwca

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Tuchowa? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Tuchowa na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking z Tuchowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Tuchowa. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Tuchowie. W sobotę 22 czerwca według prognozy pogody ma być 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 66%. W niedzielę 23 czerwca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 24°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 29%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer na Górę Parkową w Krynicy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,72 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 167 m

Suma podejść: 282 m

Suma zejść: 274 m Amatorom nordic walking z Tuchowa trasę poleca Witek1964

Spacer po alejkach Góry Parkowej zakończony wizytą w pijalni wód.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Powroźnik - Góra Parkowa - Krynica Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,79 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 242 m

Suma podejść: 346 m

Suma zejść: 355 m Trasę do marszu z Tuchowa poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Trasa dla osób lubiących biegi trailowe (w terenie).

Nie jest wymagająca. pokonujemy niecałe 300 m przewyższenia. Szlak poprowadzony jest w większości trasą narciarstwa biegowego, która jest w miarę dobrze oznaczona.

W trakcie biegu mamy możliwość podziwiania widoków na Beskid Sądecki z Góry Parkowej, która jest najwyższym punktem naszej wycieczki biegowej.

Średni czas pokonania trasy to ok. 1,5-2 godz.

Trasę można pokonać w dowolnym kierunku, ale jej część prowadzi asfaltem, co również warto wziąć pod uwagę.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wąwóz Homole (zjazd krzesełkami) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,49 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 234 m

Suma podejść: 1 334 m

Suma zejść: 1 327 m Amatorom nordic walking z Tuchowa trasę poleca Flubi Wycieczka piesza z dziećmi. Parking w Jaworkach (duży) i mniejszy 300 m dalej przy wejściu do wąwozu. Wejście do wąwozu bezpłatne. Na górze można coś zjeść (pani w bufecie raczej nie poleca) i zrobić dobie fotkę z góralem w delirce. Wyciąg krzesełkowy zjeżdża do szosy ok. kilometr od parkingu.

Nordic walking - co to?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.