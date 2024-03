Nordic walking do 66 km od Tuchowa. Urokliwe trasy na weekend 16 - 17 marca

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Tuchowa? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Tuchowa na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w okolicy Tuchowa

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Tuchowa. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź, jaka będzie pogoda w Tuchowie. W sobotę 16 marca według prognozy pogody ma być 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 44%. W niedzielę 17 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 14°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: 10 km las Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,82 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podejść: 322 m

Suma zejść: 324 m Piotr__krawczyk poleca trasę mieszkańcom Tuchowa

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Tuchowa

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Starosądecki Szlak Tischnerowski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,54 km

Czas trwania marszu: 51 min.

Przewyższenia: 6 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Trasę nordic walking mieszkańcom Tuchowa poleca Szlaki_Malopolski Starosądecki Szlak Tischnerowski jest wyjątkową pamiątką po duchownym, który był związany z miejscowością Stary Sącz. Ks. Józef Tischner zaczął studiować teologię w okresie komunizmu. Nie były to łatwe czasy, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie wydziały teologiczne oraz represjonowały duchownych. Mimo licznych trudności Tischner ukończył seminarium w Krakowie. W latach 70. ks. Józef Tischner zyskał sobie ogromną sympatię wiernych dzięki swojej inteligencji, otwartości i żartobliwości. W czasie jego wykładów i rekolekcji wszystkie sale i kościoły wypełniały się po brzegi. Potrafił dotrzeć do każdego i starał się utrzymywać kontakty ze wszystkimi środowiskami. Czynnie angażował się w działalność społeczną, w czym pomogły mu kontakty z członkami „Solidarności”. Działalność ks. Tischnera nie pozostała niezauważona – otrzymał wiele nagród, w tym Order Orła Białego.

Inicjatorem szlaku jest Andrzej Długosz (pracownik starosądeckiego muzeum), który zainteresowany życiem i działalnością ks. Józefa Tischnera zaczął kolekcjonować pamiątki po znanym duchownym. Gromadził je przez wiele lat, aż w końcu stał się pomysłodawcą utworzenia Starosądeckiego Szlaku Tischnerowskiego. Opracowanie: Agnieszka Kobroń

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Chala Miłośliwka - poranny trening Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania marszu: 35 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podejść: 457 m

Suma zejść: 442 m Amatorom nordic walking z Tuchowa trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Wyruszamy spod Miłośliwki, kierując się w górę wydeptana ścieżką. Docieramy do łąki przez krtórą przebiegamy, aż do domu który widzimy przed nami. Przy nim odbijamy na drogę w lewo i cały czas nia biegniemy. Docieramy do domów, które mijamy, biegnąc dalej drogą. Na skrzyżowaniu odbijamy w prawo i tym razem kierujemy się cały czas w dół. Po około 1 km na rozwidleniu odbijamy w prawo w dół (widzimy dom przed sobą). Zbiegamy cały czas w dół, wzdłóż płotka i wbiegamy w las. Tutaj trzeba uważać. Po ok. 400 m na rozwidleniu ścieżek trzeba odbić w prawo na dość stromy zbieg.

Po chwili zobaczymy drogę, którą biegniemy w kierunku domu ok. 100 m, ale nie dobiegamy do domu, tylko mocno odbijamy w prawo w kolejną drogę. Przebiegamy przez "strumyk", drogą rozwidla się. My kierujemy się na prawo w górę. Biegniemy nią, pokonując tym razem drogę w górę. Po ok. 500 m docieramy do domu, wzdłóż którego przebiegamy, następnie polanką kierujemy się w dół, gdzie przy potoku zobaczymy ścieżkę. Biegniemy nia do samego końca. Wybiegamy pod domem, który mijaliśmy jako pierwszy. Wracamy tą samą łąką i laskiem, którym zaczynaliśmy

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.