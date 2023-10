Prasówka 16.10.2023 Tuchów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tuchowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Dzieci, które zmarły zanim zdążyły przyjść na świat zostały w niedzielę (15 października) pochowane w Tarnowie. Wzruszająca uroczystość odbyła się na cmentarzu komunalnym w Mościcach, gdzie znajduje się Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych. Dla wielu rodziców była to okazja do tego, aby pożegnać swoje „aniołki”, których narodzin niestety nie doczekali.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl