Prasówka 23.01.2024 Tuchów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tuchowa

Kamil Stoch po zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopanem (19-21 stycznia 2024) nie miał powodów do radości. Zawodnik, który na Wielkiej Krokwi indywidualnie wygrywał aż 5 razy, w 2024 r. nie odegrał większej roli.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.