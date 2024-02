Prasówka 23.02.2024 Tuchów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tuchowa

Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski.

W nocy z 21 na 22 lutego między innymi w Olkuszu można było zaobserwować ciekawe zjawisko. Był to pierścień światła otaczający księżyc. Zjawisko nie jest czymś obcym. To tak zwane księżycowe halo, które tworzy się na skutek załamania światła przez zawieszone w atmosferze kryształy lodu.

Niemiecki automobilklub ADAC przeprowadził test 16 modeli opon letnich w rozmiarze 215/55 R17, przeznaczonych do małych SUV-ów i samochodów z niższej klasy średniej. Wyniki tego testu przedstawiamy poniżej.

Prawie 21 mln zł trafi do małopolskich samorządów na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku, z czego 1,3 miliona do Krakowa. Głównym założeniem programu jest udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.