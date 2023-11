Prasówka 27.11.2023 Tuchów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tuchowa

Horoskop dzienny na poniedziałek 27 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium”?

Prasówka 27.11 Tuchów: pozostałe wydarzenia

Zabytkowy parowóz Ol 49 72 z 1953 roku to pomnik techniki, który mógłby być sporą atrakcją Tarnowa, gdyby udało się przenieść w bardziej reprezentacyjne miejsce, na przykład obok dworca kolejowego. O tym, że takie "cudo" stoi obok tarnowskiej lokomotywowni nie wszyscy wiedzą, przez co tylko nieliczni mieli okazję zobaczyć go z bliska i zrobić sobie przy nim zdjęcie.