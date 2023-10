Prasówka 6.10.2023 Tuchów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tuchowa

Szczawnica szykuję się na przywitanie owiec. 14 października w tym pienińskim uzdrowisku odbędzie się jeden z największych jesiennych redyków w Polsce. Ulicami miasta przejdzie ponad 1000 owiec. To tego będzie wiele koncertów i atrakcji – w tym występ zespołu Zakopower.

15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.