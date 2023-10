Prasówka Tuchów 13.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tuchowie nie minęło Cię nic ważnego

Termin na ubieganie się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej mija 30 listopada 2023 roku. Do tej pory w Małopolsce ZUS wypłacił świadczenia 300+ na kwotę 122,2 mln złotych. W kraju kwota przekazanego dofinansowania do wyprawki szkolnej na okres świadczeniowy 2023/2024 przekroczyła 1,3 mld złotych.