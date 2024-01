Prasówka Tuchów 19.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tuchowie nie minęło Cię nic ważnego

W styczniu 2024 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na 10. edycję targów Polagra Premiery. Otwarcie sezonu wystawienniczego w rolnictwie będzie połączone z kongresem. Impreza odbywa się co 2 lata i ma pokazywać najnowsze trendy w branży. Za każdym razem organizatorzy przyznają również Złote Metale MTP dla najlepszych rozwiązań zgłoszonych przez wystawców. Poznaj laureatów.

– W związku z waloryzacją rent i emerytur od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian – 500 zł netto.