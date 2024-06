Prasówka Tuchów 23.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tuchowie nie minęło Cię nic ważnego

Do groźnego wypadku doszło w sobotę 22.06 w Siemiechowie koło Gromnika. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym jedna śmigłowcem. Droga wojewódzka nr 980 została całkowicie zablokowana.

Tysiące fanów motoryzacji spotka się w Targach Kielce, aby przez dwa dni dzielić się swoją pasją i miłością do aut. Na zwiedzających czeka ponad 500 samochodów: zarówno tych sportowych, jak i klasycznych, firmy zajmujące się detailingiem i wykończeniem aut, a także pokazy driftu oraz rozmowy z dziennikarzami motoryzacyjnymi. W sobotę od rana Targi Kielce odwiedzają fani motoryzacji. Jest co podziwiać!

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.