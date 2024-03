Prasówka Tuchów 7.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tuchowie nie minęło Cię nic ważnego

Od początku kwietnia 2024 r. nastąpi blokada jednego rodzaju recept. Jak podała w komunikacie Naczelna Izba Aptekarska, wpłynie to na sposób wydawania recept przez lekarzy i ich realizacji przez pacjentów. Zobacz, co się zmienia z końcem marca.

Te 78 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss.