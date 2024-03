Prasówka z Tuchowa 1.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wyśmienity rosół z kaczki smakuje jak z najlepszej restauracji. Zadziwiające jest to, że można go zrobić z resztek, które zostają po pieczeniu kaczki. Dodatek w postaci lanych klusek sprawia, że do garnka ustawia się kolejka wygłodniałych domowników. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na rosół z kaczki i podaj na obiad przepyszną, posilającą zupę.

Prasówka 1.03 Tuchów

Radny miejski Łukasz Maślona i Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta" organizują spotkanie "Co z tym Mieszkaniem Plus i Klinami". Już 4 marca. Chcą wrócić do problemów lokatorów jednej z nielicznych zakończonych inwestycji tego projektu w Małopolsce, na krakowskich Klinach. Było o nich głośno równo rok temu. My zapytaliśmy instytucję prowadzącą Mieszkanie Plus co w ramach zamkniętego już projektu zrealizowano w Małopolsce i Krakowie, jakie są czynsze w mieszkaniach, kiedy pojawią się oferty wykupu lokali. Jaka jest sytuacja lokatorów i oferowane dla nich wsparcie.