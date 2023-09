Prasówka z Tuchowa 1.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Finał XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie był wyjątkowy. Utwór Lustra Gedymina Grubby poruszył widzów nie tylko w warstwie muzycznej. Miał przesłanie -społeczne, solidarnościowe. Koncert był zarazem jubileuszem 30-lecia Kasy Stefczyka, która jest nie tylko instytucją finansową, ale także darczyńcą, mecenasem kultury. Od ponad 20 lat należy do najbardziej ofiarnych darczyńców pelplińskiego festiwalu.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło na torach kolejowych w Ciężkowicach (powiat tarnowski). Ofiarą jest ok. 40-letni mężczyzna. Przez ponad pięć godzin ruch pociągów na trasie z Tarnowa do Nowego Sącza i Krynicy był wstrzymany.