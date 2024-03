Prasówka z Tuchowa 2.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03, w Tuchowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Tuchowie?”?

Prasówka Tuchów 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Tuchowie? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tuchowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nowoczesny radiowóz dla policjantów z Tuchowa. Samochód ma napęd na cztery koła i wyróżnia się nowymi... barwami ”?

📢 11 najpiękniejszych lasów w Polsce na weekendową wycieczkę. Prastare puszcze, rzadkie zwierzęta, polskie Stonehenge i inne cuda natury Szukacie idealnego miejsca na weekend w lesie, z dala od zgiełku wielkiego miasta, ale też bez nudy? Lasu, który jest zarówno piękny, jak też interesujący? Gdzie czekają na was dzikie zwierzęta, pomniki przyrody i historyczne pamiątki? Mamy coś w sam raz dla was – subiektywną listę 11 najpiękniejszych, najbardziej niesamowitych i wyjątkowych polskich lasów. To idealne miejsca na weekendowe wycieczki u progu wiosny.

📢 Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.

Prasówka 2.03 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czekamy na bociany. Wędrowne ptaki przybywają wraz z wiosną. Tu im się podoba, tu się lęgną, ale ich populacja niepokojąco maleje Lecą do nas bociany, ale nie spieszą się. Niektóre są jeszcze w Afryce. Tam zimowały jedne na południu kontynentu, inne na północy. Muszą pokonać 5, a nawet 10 tys. km, żeby znów przybyć do Polski. A w naszych wioskach ludzie już wypatrują tych wędrowców, bo to ich sezonowi sąsiedzi. Bociany mają gniazda blisko zabudowań, często na słupach stojących na podwórkach. Ta bliskość sprawia, że i bociany, i ludzie darzą się nawzajem sympatią.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.