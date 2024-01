Prasówka z Tuchowa 20.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi ogłosiło wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w Internetowym Rejestrze Zwierząt, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą zmienić kierunek użytkowania utrzymywanych opasów.

Od 2023 roku ekoschematy są nowością w dopłatach bezpośrednich. Pierwsze płatności z tego tytułu powinny trafić na konta rolników w marcu tego roku, tymczasem branża zwraca uwagę na problem z ich rozliczaniem. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do ministra o zmianę terminów i wyznacznika.

Dzień Babci to wyjątkowy dzień w roku. To święto daje okazję, by podziękować babciom po prostu za to, że są lub też ciepło wspomnieć te, które już odeszły. Z tej możliwości, nierzadko również w social mediach, korzystają także celebryci. W poprzednich latach już wielokrotnie gwiazdy, między innymi Edyta Herbuś oraz Anna Lewandowska, z okazji Dnia Babci opublikowały zdjęcia i ciepłe słowa. Zobacz zdjęcia gwiazd z babciami i rodzinne wspomnienia.