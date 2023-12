Prasówka z Tuchowa 7.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Osiem zastępów straży pożarnej walczyło we wtorek (5 grudnia) wieczorem z pożarem, który wybuchł w Siemiechowie - w budynku gospodarczym, pełniącym funkcję stolarni i zakładu obróbki drewna. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała ponad trzy godziny.

Wznowiono ruch pociągów na trasie kolejowej z Tarnowa do Muszyny, po naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej, do której doszło we wtorek (5 grudnia) pod Tarnowem. Przywracana jest rozkładowa organizacja jazdy.