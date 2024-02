Prasówka z Tuchowa 8.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Skoki narciarskie na najwyższym poziomie od piątku do niedzieli będą w Lake Placid. Zawody Pucharu Świata w USA 9-11 lutego 2024 będą różnić się nieco od tych, które znamy z coweekendowej rywalizacji w prestiżowym cyklu. Sprawdź, co kibiców skoków czeka dzisiaj w Stanach Zjednoczonych.

Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu.