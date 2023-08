Przedszkola w Tuchowie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję o tym może podjąć sama placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Tuchowie?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach prowadzone są zwykle w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Placówki niepubliczne w Tuchowie działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do wybranego przedszkola wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w samej placówce.