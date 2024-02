Przegląd prasy 1.02.2024 Tuchów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

Prasówka Tuchów 1.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wszystkie serie leku na katar w postaci sprayu do nosa zostały wstrzymane w obrocie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął taką decyzję po otrzymaniu negatywnych wyników badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków. Spray do nosa będzie wstrzymany w obrocie do chwili wyjaśnienia wątpliwości związanych z jakością produktu.