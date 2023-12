Przegląd prasy 8.12.2023 Tuchów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki.

Myśleliście, że śnieg już nie wróci, a to co odgarnięte w pryzmach po prostu sobie stopnienie? Niestety nie. Śnieg padał w Krakowie i Małopolsce w nocy i pada teraz. Warunki na drogach niekorzystne dla kierowców. Jest ślisko, trzeba uważać. Nie ma super zatorów, ale wszędzie widać, że jedziemy powoli. Korkuje się A4 od Swoszowic po Balice, ale też na wysokości Podłęża. Zakopianka przytkana na jezdni dojazdowej do Krakowa. A w samym mieście - Konopnickiej, rondo Grunwaldzkie, Opolska, Nowohucka, Czarnowiejska, wolniutko na Wielickiej, Zakopiańskiej. Na Wita Stwosza doszło do poważnego wypadku, jest osoba ranna.