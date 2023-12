Przegląd prasy Tuchów 1.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tuchowie

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż samochodu, który już nie jest potrzebny armii. To dwunastoletnia skoda kombi. Przetarg odbędzie się w grudniu. Warto przypomnieć, że krakowski oddział AMW prowadzi także sprzedaż bezprzetargową przedmiotów z demobilu - w swoim sklepie przy ul. Księży Pijarów 3. Od wojska można też kupować przez Internet. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferuje tu AMW.

Zdania na temat smartwatchów są w społeczeństwie dość podzielone. Z jednej strony jest to zegarek z kilkoma dodatkowymi funkcjami, które nie każdemu są potrzebne. Z drugiej zaś doskonale sprawdza się wśród niektórych grup społecznych i niektórzy nie wyobrażają już sobie bez niego życia. Najnowsze badania pokazują, że smartwatch pomaga zmieniać nawyki zdrowotne na lepsze, co może być dobrą informacją dla osób chcących zadbać o formę.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Prasówka 1.12 Tuchów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.