Przegląd prasy Tuchów 11.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tuchowie

Prasówka Tuchów 11.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Była premier, a obecnie europoseł – Beata Szydło odwiedza we wtorek (10 października) region tarnowski. Jej zdaniem realizowane tu inwestycje, wspierane w dużej mierze przez środki rządowe, to najlepsze podsumowanie ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. „Idziemy do tych wyborów z przesłaniem, które jest naszą dewizą: żeby cała Polska miała szanse równomiernego rozwoju” - tłumaczyła w Ostrowie koło Tarnowa.