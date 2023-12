Przegląd prasy Tuchów 11.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tuchowie

Rozpoczęły się powroty z weekendu, szczególnie z gór po udanym szusowaniu na stokach. Zakopianka korkuje się pod Nowym Targiem, aż po Klikuszową. Zator mamy też pod Krakowem. Od wjazdu do Liberowa aż po Gaj, tu w obu kierunkach. Samochodów jest po prostu dużo, a warunki zmuszają kierowców do ściągnięcia nogi z gazu. Sytuacja może się pogorszyć późnym popołudniem gdy aut wyjedzie jeszcze więcej. Autostrada A4 na razie przejezdna, ale w samym Krakowie się korkuje...

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach w zimowej odsłonie. Podniebny spacer w sercu Pogórza, jak w magicznej krainie ”?

To jedyny taki skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest najstarszą polską monetą. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

Prasówka 11.12 Tuchów: pozostałe wydarzenia

Zima to dobra okazja do tego, aby wybrać się na spacer po lesie. Wyjątkowe widoki zapewnia o tej porze roku znajdująca się w Ciężkowicach Ścieżka w Koronach Drzew. Dodatkowym atutem jest to, że obecnie można skorzystać z tej atrakcji taniej, gdyż obniżono ceny biletów.