Przegląd prasy Tuchów 12.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tuchowie

Nowe międzynarodowe połączenia kolejowe umożliwią pasażerom bezpośredni dojazd z Chrzanowa do Bratysławy, Budapesztu, Monachium, Pragi i Wiednia. Większa liczba pociągów pośpiesznych w naszym regionie związana jest z remontem na katowickim węźle kolejowym. Nowy rozkład jazdy zaczął obowiązywać 10 grudnia br. Z tej okazji Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” przygotowało mini piknik kolejowy, podczas którego przybliżono historię kolei oraz powitano jeden z dalekobieżnych pociągów.

Na stokach narciarskich pojawili się już pierwsi narciarze i snowboardziści. Odnotowaliśmy również pierwsze wypadki z ich udziałem na stokach. Na sztucznych lodowiskach również doszło do pierwszych poważnych zdarzeń. Policja apeluje o rozwagę i bezpieczne zachowania na stokach narciarskich i lodowiskach!

Szpaki to ptaki, które u niektórych ogrodników budzą niezbyt przyjazne uczucia. A to w związku z ich apetytem na czereśnie i inne owoce. Jednak te ptaki mają też zalety. Sprawdź, jak wyglądają szpaki, gdzie gniazdują, co jedzą i czy odlatują na zimę?