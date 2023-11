Przegląd prasy Tuchów 7.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tuchowie

Kalendarz adwentowy to sprawdzony pomysł na prezent dla dzieciaków. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy lubią w taki wyjątkowy sposób odliczać dni do Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jaki kalendarz adwentowy sprawi pociechom radość w okresie przedświątecznym. Zobacz najlepsze pomysły na kalendarz adwentowy dla dzieci na 2023 rok.

Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.