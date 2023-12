Przegląd prasy z Tuchowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.12.2023

Rudziki to ptaki wielkości wróbla, które niewielkie rozmiary nadrabiają wojowniczością. Mają charakterystyczne kolory, a do najbardziej wyrazistych cech należy pierś pokryta rudymi piórami. Goszczą w ogrodach i są pożyteczne. Sprawdź, czym karmić rudzika, gdzie ten ptak zakłada gniazda i czy odlatuje na zimę.

Wcześniej Góra Biskupia, a od 1999 roku Góra Jana Pawła II. W Pelplinie, w tym miejscu, papież odprawił 24 lata temu mszę. Uczestniczyło w niej 300 tysięcy osób. Góra Jana Pawła II to cel pielgrzymek i punkt widokowy.

W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.