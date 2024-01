Przegląd prasy z Tuchowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.01.2024

Katar to powszechna dolegliwość zimą, gdy zapadamy na różnego rodzaju infekcje. Niestety, łatwo dochodzi do powikłań. Pojawia się wtedy objaw, który utrzymuje się nawet miesiącami. To symptom kolejnej choroby, która przy braku leczenia doprowadza nawet do zapalenia opon mózgowych. To nietypowy ból głowy, który pojawia się w charakterystycznych miejscach. Zobacz, co oznacza i na czym polega leczenie.