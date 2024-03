Przegląd prasy z Tuchowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.03.2024

Dwie osoby zostały ranne i zabrane przez pogotowie do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło we wtorek (19 marca) na Drodze Wojewódzkiej nr 977 przy wjeździe do Tuchowa od strony Gromnika. W zdarzeniu uczestniczyły: samochód ciężarowy i osobowy. Poszkodowany został także pieszy.