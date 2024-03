Przegląd prasy z Tuchowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.03.2024

Nie trzeba wcale zjechać pół Polski, by rozkoszować się swobodą i pięknymi widokami. W rejonie Tarnowa nie brakuje atrakcyjnych i wyjątkowych miejsc, gdzie można naładować swoje wewnętrzne akumulatory i odpocząć. Pierwszy wiosenny weekend to dobra okazja do tego, aby wyrwać się z domu, aby spędzić ciekawie i aktywnie czas na świeżym powietrzu. Wystarczy dobrze zaplanować wycieczkę, przejrzeć mapy, zapakować prowiant do plecaka i można wyruszyć na kilkugodzinną wycieczkę.`Oto nasze propozycje!





## _Prasówka 24.03 Tuchów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?



### 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj w Planicy Kamil Stoch najlepszym z Polaków. Pierwszy konkurs na Letalnicy wygrał Peter Prevc

Skoki narciarskie w sezonie 2023-2024 dobiegają końca, dzisiaj, w piątek (22.03), w Planicy rozegrany został pierwszy z trzech ostatnich konkursów. Wyniki ucieszyły miejscową publiczność, bo ze zwycięstwa w lotach cieszył się Peter Prevc. Najlepszym z Polaków okazał się Kamil Stoch, który wywalczył 11. miejsce, awansując w drugiej serii.



### 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej

Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.



