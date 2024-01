Przegląd prasy z Tuchowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.01.2024

Prasówka Tuchów 29.01: top 3 artykuły z wczoraj

To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.