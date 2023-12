Przegląd prasy z Tuchowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.12.2023

W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii.

W całym kraju we wtorek, 5 grudnia 2023 roku o godz. 17 zabrzmią syreny policyjnych radiowozów. To na cześć dwóch funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. Zostali postrzeleni we Wrocławiu w piątek 1 grudnia wieczorem, przy ul. Sudeckiej. A w poniedziałek, 4 grudnia obaj zmarli.