Rowerem do 66 km od Tuchowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia?

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 stycznia w Tuchowie ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 stycznia w Tuchowie ma być 1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Przehyby, Radziejowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,72 km

Czas trwania wyprawy: 7 sek.

Przewyższenia: 813 m

Suma podjazdów: 3 446 m

Suma zjazdów: 3 446 m Mansi5 poleca trasę mieszkańcom Tuchowa Początek na "rozgrzewkę" - wyjazd asfaltem na Przehybę prawie do końca asfaltem - jeden z niewielu takich długich podjazdów asfaltem w Polsce. Ale tak naprawdę ciekawie dopiero zaczęło się robić od Przyhyby.

Najpierw kawałek zjazd niebieskim szlakiem, a później skręt w szlak rowerowy. Tutaj akurat były w tej chwili roboty leśne i droga z dość dużą ilością błota - ale tylko jakieś 2 km. Później już bardzo przyjemny zjazd do "swerynówki".

Następnie podjazd dalej rowerowym szlakiem do niebieskiego szlaku. Dalej postanowiłem zjechać ze szlaku rowerowego w zwykłą leśną drogę, spodziewając się trochę trudniejszego terenu - jednak zdziwiłem się, bo dalsza część mojej trasy była bardzo łatwa świetniej jakości drogą leśną, która wiła się wzdłuż pasma Radziejowej.

Zjazd z przełęczy Żłobki do Rytra świetnym szlakiem rowerowym. Później już zostało trochę asfaltu po wsiach i powrót w to samo miejsce.

Miałem jeszcze plan wjechać na Radziejową i Wielki Rogacz, bo byłem już rzut beretem od nich, ale droga była tak świetna, a mijałem tyle rożnych rozgałęzień na inne ścieżki, że pomyślałem sobie "czemu dopiero teraz tutaj przyjechałem". Na pewno tutaj wrócę - pewnie jeszcze w tym sezonie. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 14 Pielgrzymka z Folusza w cieniu Wątkowskiej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 421 m

Suma podjazdów: 1 097 m

Suma zjazdów: 1 097 m Trasę rowerową mieszkańcom Tuchowa poleca UM_Podkarpackie Trasa tej wycieczki w połowie prowadzi przez Magurski Park Narodowy. Pierwsza część trasy biegnie zalesionym obszarem, druga zaś odkrytym, o zróżnicowanym charakterze. Na bazę wybieramy Folusz, który leży tuż przy drodze wojewódzkiej nr 933 z Gorlic do Nowego Żmigrodu. Z centrum wsi kierujemy się na wschód, za zielonym szlakiem pieszym. Po drodze mijamy tereny czynnej kopalni ropy naftowej. Nieco powyżej ostatnich zabudowań wjeżdżamy na teren Magurskiego Parku Narodowego . Należy pamiętać o zakupie biletu. Tu zaczyna się niebieski szlak rowerowy, którym pojedziemy przez około 12 km. Początkowo trasa prowadzi asfaltową drogą w górę zalesionej doliny potoku. Stromy w końcówce podjazd kończymy na Przełęczy pod Świerzową, z której opadamy szutrowo-asfaltową drogą na obrzeża Świątkowej. Na rozjeździe dróg, przy wiacie, kończy się niebieski szlak rowerowy. Tutaj skręcamy w lewo i za znakami czerwonymi pojedziemy aż do Desznicy . W centrum wsi, na skrzyżowaniu, udajemy się na wprost, na widokowy szczyt. Nieco mniej stromą drogą zjeżdżamy do Skalnika. Już z daleka rozpoznamy wieżę kościoła wystającą ponad zabudowania wsi. Za kościołem jedziemy zielonym szlakiem w lewo; opuszczamy go po chwili przed boiskiem, gdzie łukiem zakręcamy ponownie w lewo. Doliną zachodniego dopływu Wisłoka jedziemy w kierunku zachodnim. Mijamy wsie Brzezowa i Mrukowa. W tej drugiej skręcamy w lewo, za znakami niebieskiego szlaku rowerowego. W Pielgrzymce naszą uwagę zwróci zabytkowa drewniana cerkiew . Dojeżdżamy do asfaltu i skręcamy w lewo. Po 300 m, na łuku, zjeżdżamy w polną, utwardzoną drogę i kierujemy się na zachód. Na drugim skrzyżowaniu główną drogą jedziemy na północ, w bród pokonujemy Kłopotnicę i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jadąc cały czas prosto dojedziemy do Folusza. Na drodze asfaltowej skręcamy w lewo i wracamy nią do centrum wsi.

ATRAKCJE NA TRASIE: Magurski Park Narodowy (MPN) rozpoczął działalność 1 stycznia 1995 r. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. Jego powierzchnia wynosi 194,4 km². Prawie 90 % powierzchni leży na terenie województwa podkarpackiego, a pozostałe 10 % na terenie województwa małopolskiego. MPN chroni bogaty świat roślinny i zwierzęcy występujący w unikatowym w skali Karpat obszarze przejściowym między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Jest to najbardziej lesisty park narodowy w Polsce – lasy zajmują ponad 95 % jego powierzchni. W większości zachowały naturalny, puszczański charakter. Dawna cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika w Desznicy – obecnie kościół rzymskokatolicki; została zbudowana w 1790 r., na miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła. Wnętrze jest barwne, całkowicie pokryte polichromią. Poniżej cerkwi jest usytuowany cmentarz wojenny nr 7 z okresu I wojny światowej.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku – obecny kościół został wybudowany w latach 1909–1911. Poprzednie dwa były drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się otoczony czcią (przybyły tu prawdopodobnie z Nitry na Słowacji) XV-wieczny obraz Matki Boskiej. Jest podobny do ikony jasnogórskiej, z cechami bizantyjskimi. Został koronowany we wrześniu 2007 r. koronami poświęconymi przez Jana Pawła II. Drewniana prawosławna cerkiew pw. Michała Archanioła w Pielgrzymce – prawdopodobnie z końca XVIII w., gruntownie remontowana w latach 1870–1872, obecnie użytkowana nadal przez wiernych obrządku prawosławnego. Świątynia należy do typowych budowli sakralnych wznoszonych na zachodniej Łemkowszczyźnie. Wewnątrz znajduje się ciekawy ikonostas oraz ikony zachowane z wcześniejszej cerkwi.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wkoło Pienin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,56 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 447 m

Suma zjazdów: 341 m Rowerzystom z Tuchowa trasę poleca Lukpecyn

Przepiękne widoki zapierające dech w piersiach na jeden z najbardziej malowniczych Beskidów.

Planowaliśmy wyruszyć na rowerach z Krościenka nad Dunajcem, jednakże z powodu zakorkowanej drogi porzuciliśmy samochód 3,5 km przed Krościenkiem i przesiedliśmy się na rowery. Dopiero gdy zjeżdżaliśmy z głównej drogi przypomniałem sobie o Traseo i włączyłem GPS, który i tak po 12km odmówił dalszej współpracy. Akurat działał na najtrudniejszym kondycyjnie odcinku. Dwa podjazdy pierwszy do Grywałdu i drugi do Hałuszowej. Suma przewyższeń to trochę ponad 400m. Potem już tylko z górki i po płaskim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nowy Sącz - Piwniczna #WiecejMocy z CentrumRowerowe.pl Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 1 082 m

Suma podjazdów: 3 726 m

Suma zjazdów: 3 729 m Rowerzystom z Tuchowa trasę poleca CentrumRowerowe.pl

TRASA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE #WIECEJMOCY Z CENTRUMROWEROWE.PL, SZUKAJ SZCZEGÓŁÓW NA PORTALU i W APLIKACJI TRASEO Malownicza trasa z Nowego Sącza przez stoki i grzbietem Beskidu Sądeckiego. Na Halę Łabowską, do Rytra i Piwnicznej, a następnie powrót do Nowego Sącza ścieżką rowerową. Zapewnia niepowtarzalne widoki, ale fragmenty górskie są bardzo wymagająca. Dla doświadczonych rowerzystów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szczawnica - Przehyba #WiecejMocy z CentrumRowerowe.pl Stopień trudności: 3.0

Dystans: 37,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 764 m

Suma podjazdów: 2 711 m

Suma zjazdów: 2 717 m Rowerzystom z Tuchowa trasę poleca CentrumRowerowe.pl

TRASA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE #WIECEJMOCY Z CENTRUMROWEROWE.PL, SZUKAJ SZCZEGÓŁÓW NA PORTALU i W APLIKACJI TRASEO

Trasa prowadzi po drogach stokowych w Paśmie Radziejowej. Wycieczka zaczyna się w Szczawnicy i wiedzie do schroniska na Przehybie, a następnie po stokach okolicznych szczytów i z powrotem do Szczawnicy.

Nawiguj

