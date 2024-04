Trasy spacerowe do 66 km od Tuchowa. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 13 - 14 kwietnia

Ścieżki spacerowe w pobliżu Tuchowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podejść: 609 m

Suma zejść: 607 m

Trasę dla spacerowiczów z Tuchowa poleca Siwejka

Bardzo atrakcyjna trasa nadająca się zarówno na piesze wycieczki, wybiegania i oczywiście wycieczki rowerowe. Ruszamy z Siwejki w stronę centrum Ropek do rozdroża. Na rozdrożu w prawo za szlakiem żółtym. Po drodze przez potok do wypłaszczenia zwózkowego drewna. Drogą leśną łagodnie w prawo do góry do przełęczy Czerteż. Następnie w dół do Izb. Na drodze asfaltowej w lewo. Gdy zaczną się zabudowania skręcamy przez mostek drewniany w prawo w stronę Banicy. Po kilkuset metrach z pięknym widokiem na Lackową ruszamy drogą w stronę Kirki. Szybko kończy się asfalt i dalej poruszamy się drogą szutrową. Gdy rozpocznie się zejście w stronę Banicy pojawi się ponownie asfalt. Najpierw do cerkwi w Banicy a potem w stronę Śnietnicy. Przy skrzyżowaniu ze znakiem na Izby skręcamy w prawo drogą asfaltową. Po około 1,5 km porzucamy asfalt i skręcamy przez rzekę drogą szutrową w lewo. Dochodzimy najpierw do cmentarza w Czertyżnem, a następnie drogą do góry na przełęcz Lipka, a następnie w dół do Ropek.

