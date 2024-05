Trasy spacerowe do 66 km od Tuchowa. Urokliwe ścieżki na weekend 25 - 26 maja

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną ścieżkę spacerową z Tuchowa? Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mają różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 66 km od Tuchowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Tuchowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Tuchowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Tuchowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 maja w Tuchowie ma być 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 26%. W niedzielę 26 maja w Tuchowie ma być 25°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 49%. 🌳 Trasa spacerowa: Szczawiczne - Rakowiec - Bradowiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,32 km

Czas trwania spaceru: 53 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podejść: 279 m

Suma zejść: 274 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę mieszkańcom Tuchowa Krótka, ale wymagająca trasa, bardzo rzadko uczęszczanymi drogami i szlakami.

Można ją pokonać trekkingowo, biegowo bądź na rowerze.

Zaczynamy z Krynicy Dolnej, a dokładnie Szczawicznego. Przechodzimy przez tory kolejowe i kierujemy się cały czas do góry. Trasa prowadzi głównie szlakami turystycznymi, ale nie jest to trasa tylko jednym szlakiem, bo łączy ze sobą fragmenty szlaku pieszego, rowerowego oraz szlaku do narciarstwa biegowego.

Trasa prowadzi tak, aby zrobić koło, ale można ją zmodyfikować na różne sposoby w zależności od potrzeb. Można wrócić szlakiem do Centrum Krynicy.

Całość trasy to prawie 300 m przewyższenia, szacowany czas, pokonując ją biegowo, to ok.1 godz.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Przemasy na butach - Z Jaworzyny do Krynicy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,89 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podejść: 286 m

Suma zejść: 808 m Trasę dla spacerowiczów z Tuchowa poleca Przemas74

Łatwa i przyjemna trasa prowadząca z Jaworzyny do centrum Krynicy.

Przez większość czasu prowadzi w dół więc nie trzeba się wspinać.

Praktycznie większość trasy przebiega przez las.

Startujemy ze szczytu Jaworzyny Krynickiej na który można wyjechać kolejką gondolową (można też oczywiście wyjść na nią piechotę - jednak wybraliśmy dzisiaj tą pierwszą opcję). Idziemy szlakiem czerwonym, aż do skrzyżowania z niebieskim - na który skręcamy (w prawo). Po dłuższym marszu docieramy do szlaku żółtego. Tym razem skręcamy na niego dla odmiany znów w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu szlaków wchodzimy na szlak zielony ( w lewo) i idziemy nim aż do Krynicy.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem dębińskiej architektury. SpacerowM!K Stopień trudności: 1.0

Dystans: 0,55 km

Czas trwania spaceru: 11 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podejść: 12 m

Suma zejść: 0 m Szlaki_Malopolski poleca trasę spacerowiczom z Tuchowa

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego. Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach. Zapraszamy na spacer po zabytkach dębińskiej architektury. Pierwszym obiektem na naszej trasie jest jedyny w Polsce zamek łączący w sobie cechy architektury gotyckiej i renesansowej.

Czas spaceru: 30 min.

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury - Julita Kwaśniak.

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tuchowa

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.