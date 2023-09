Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Szerzyny

adres: Ołpiny 86, 38-247 Ołpiny numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Czermna 119, 38-245 Czermna numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Żurowa 247, 38-247 Żurowa numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Swoszowa 150, 38-246 Swoszowa numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy i w jakich godzinach można zagłosować?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.