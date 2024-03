Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w gm. Szerzyny. Gdzie głosować?

Jak głosować w wyborach samorządowych 2024? Czym jest samorząd terytorialny i jakie ma zadania? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Jakie zadania ma samorząd terytorialny? Ile zarabiają radni? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów samorządowych i co warto wiedzieć o samorządzie.

Ile kadencji może trwać urzędowanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta?

W 2018 r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu Wyborczego, która wydłużyła kadencję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych z 4 do 5 lat. Skutkiem tego działania było wydłużenie obecnej kadencji, ponieważ wybory miały odbyć się w 2023 r., ale przełożono je na rok 2024, by wybory parlamentarne i samorządowe nie odbywały się w tym samych czasie. Od teraz wybory będą odbywać się co 5 lat.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie ograniczenia w liczbie kadencji. Wcześniej nie było żadnego limitu. Obecnie zostało to ograniczone do dwóch kadencji.