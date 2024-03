Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w Ryglicach. Gdzie głosować? Redakcja Naszemiasto.pl

Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych w Ryglicach

Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy Ryglic powinni wziąć w nich udział. (Jedyne, co trzeba zrobić, to wybrać się do lokalu wyborczego i oddać swój głos. Sprawdź, gdzie znajduje się właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lokal wyborczy. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, gdzie możesz zagłosować. Tutaj znajduje się pełna lista lokali wyborczych w Ryglicach.