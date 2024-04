Wycieczki rowerowe do 66 km od Tuchowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 maja?

Ścieżki rowerowe z Tuchowa

"Prague artist and composer Jan Repka will head on his first long-term bike concert trip. The itinerary runs through three countries and counts more than 1500 km. Repka will give more than 20 concerts.

The musician will visit the cities situated on the Greenways, such as Wroclaw and Opole on Odra Trail, Krakow and Lanckorona on Amber Trail.

All the musical equipment will be placed on Jan’s specially prepared extended (!) bike."

REAL STATISTICS:

Time: 33 days

Distance: 1915 km

Concerts: 26

Musicians I shared stage with: 16

Cyclists who joined me: 19

Hotel: 8x

At-home: 19x

On-stage: 6x

Tent: 1x

Total rise: 16547 m

Highest point: 1269 m (High Tatras)

Max speed: 68 km/h

THANK YOU THANK YOU THANK YOU

ALL THE ORGANISERS

ALL MY HOSTS

ALL MY COMPANIONS MUSICAL & BICYCLE

ALL MY LISTENERS

ALL MY FRIENDS HOME & ON THE ROAD

Auto*mat

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 62,71 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podjazdów: 1 402 m

Suma zjazdów: 1 426 m