Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Tuchowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tuchowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 30.07.2023”?

Przegląd lipca 2023 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 30.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 30.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 Oblegana ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach. Żeby kupić bilet na nową atrakcję trzeba było odstać swoje w długiej kolejce Ponad pięć tysięcy wejściówek sprzedano na Ścieżkę w Koronach Drzew w Ciężkowicach w miniony weekend (22-23 lipca) - pierwszy po otwarciu nowej atrakcji turystycznej w regionie. Zwłaszcza w niedzielę, aby wejść na podniebną trasę i odbyć spacer po specjalnie wykonanym tarasie, trzeba było odstać swoje w długiej kolejce.

Prasówka sierpień Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kąpieliska w Tuchowie i okolicy czynne 29.07. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień Czynne kąpieliska w Tuchowie 29.07.2023 które? W naszym kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Upewnij się, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Tuchowie. Najważniejsze informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w naszym artykule. Zobacz listę czynnych kąpielisk w Tuchowie i okolicy.

📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Mnóstwo interwencji strażaków po kolejnej ulewie w Tarnowie i regionie. Zalane były drogi i posesje, przejazd utrudniały liczne namuliska Blisko 60 razy wyjeżdżali strażacy z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do akcji związanych z usuwaniem skutków ulewy, która we wtorek (25 lipca) po południu przeszła przez region. Działania polegały przede wszystkim na usuwaniu namulisk, udrażnianiu przepustów i rowów oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, budynków i zastoisk.

📢 Rowerowy Tour de Pogórze i Bieg Drwala w Ryglicach. To był gorący weekend pełen sportowych emocji i dobrej zabawy Ryglice były kolejnym przystankiem na trasie zmagań rowerzystów rywalizujących w cyklu Tour de Pogórze oraz amatorów biegania i wędrówek z kijkami nordic walking za sprawą kolejnej odsłony Biegu Drwala. Wydarzenie miało nie tylko charakter sportowy, ale było świetną okazją do promocji Pogórza, lokalnej kuchni oraz pięknej okolicy. 📢 Water Park Energylandia w Zatorze najlepszym aquaparkiem w Europie wg. Google'a. Sprawdziliśmy, czy jest wyjątkowy! Zobacz zdjęcia i wideo Water Park Energylandia w Zatorze to najlepiej oceniany aquapark w Europie. Taką ocenę wystawili mu zadowoleni klienci w opiniach Google'a. Najpopularniejsze wodne atrakcje na Starym Kontynencie szczegółowo przeanalizowali specjaliści ds. domów wakacyjnych Interhome. Sprawdziliśmy, czym Water Park Energylandia w Zatorze przyciąga turystów w wakacje 2023.

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Ochotnicy z Zalasowej hucznie świętowali jubileusz jednostki OSP. Strażacy już od 130 lat jeżdżą na sygnale do akcji Strażacy z Zalasowej świętowali w niedzielę (16 lipca) 130-lecie działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To nie tylko jedna z najstarszych, ale też największych formacji OSP w gminie Ryglice. 📢 Tak wygląda nowa atrakcja turystyczna Pogórza na zdjęciach z lotu ptaka! W czwartek otwarcie ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach W czwartek (20 lipca) oficjalne otwarcie, a prawdopodobnie od piątku Ścieżka w Koronach Drzew w Ciężkowicach będzie już dostępna dla wszystkich, którzy zdecydują się na podniebny spacer w lesie na Rakutowej. Nowa atrakcja prezentuje się wyjątkowo na zdjęciach z lotu ptaka.

📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce. 📢 Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery to przepis na letni relaks Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

📢 Wypadek na DW 977 pomiędzy Tarnowem i Tuchowem. W Tarnowcu zderzyły się trzy samochody. Są utrudnienia w ruchu Trzy samochody uczestniczyły w wypadku, do którego doszło we wtorek (18 lipca) na Drodze Wojewódzkiej nr 977 pomiędzy Tarnowem a Tuchowem. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.

📢 Bikini Beach Party w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Szalona impreza w plenerze! Mamy ZDJĘCIA To była wyjątkowa, gorąca impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście popularnej dyskoteki tym razem bawili się w plenerze, w specjalnie przygotowanej letniej strefie, gdzie odbyła się impreza Bikini Beach Party. Na imprezowiczów czekały niespodzianki i konkursy z nagrodami. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA 📢 Poranny wypadek pod Tarnowem. W Kowalowej samochód wypadł z drogi i uderzył w słup energetyczny Jedna osoba została ranna w wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (17 lipca) nad ranem na drodze powiatowej w Kowalowej (gmina Ryglice). Samochód wypadł z jezdni i uderzył w słup energetyczny.

📢 Przybywa lasów w Nadleśnictwie Gromnik. Pierwsi właściciele gruntów pod Tarnowem skorzystali z okazji, aby je odsprzedać pod zalesianie Właściciele prywatnych gruntów leśnych lub przeznaczonych na zalesienie mogą skorzystać z okazji i odsprzedać je Lasom Państwowym. Działki znajdujące się w Tarnowie i na południe od miasta chętni odkupi od nich Nadleśnictwo Gromnik. Pierwsze akty notarialne zostały już podpisane.

