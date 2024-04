Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tłumy spragnionej dobrej rozrywki osób pojawiły się w sobotę (6 kwietnia) w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, gdzie nastąpiło wiele otwarcie sezonu 2024. Pojawili się tu zarówno miłośnicy ekstremalnych doznań, jazdy najszybszymi roller coasterami, jak również rodziny z dziećmi, by skorzystać z atrakcji dostępnych w strefach dedykowanych dzieciom. Pogoda w sobotę sprzyjała szaleństwom na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co tam się działo.

Mieszkańcy niewielkich Spytkowic w pow. wadowickim nie potrafią zrozumieć, jak mogło dość do takiej tragedii. W środę 3 kwietnia znaleziono tam ciała dwóch kobiet - matki z córką, 73-letniej Stanisławy i 48-letniej Elżbiety. O zbrodnię podejrzewany jest ich najbliższy krewny, czyli syn i brat - 54-letni Mirosław Marek, miał jej dokonać siekierą. Z domu wyjechał prawdopodobnie we wtorek samochodem swojej siostry. Jak ostrzega policja, mężczyzna może być niebezpieczny.

Nie lada atrakcję zafundowali w Poniedziałek Wielkanocny najmłodszym, ale również starszym parafianom księża filipini z Tarnowa. Po mszach świętych przy kościele na ul. Piłsudskiego - zgodnie ze śmigusowo-dyngusową tradycją polewano się wodą. I to jak! Wiernych raczyli nią sami księża, wykorzystując do tego m.in. myjkę ciśnieniową, dzięki czemu rozprowadzana była ona z muru nad chodnikiem w formie przyjemnej mgiełki. Ci, którzy stali na dole nie do końca chcieli być tylko polewani. Wyposażeni w pistolety na wodę, pojemniki i woreczki "odwdzięczali się" duchownym tym samym. To była prawdziwa wodna bitwa, której towarzyszyło dużo radości. Do świętowania na mokro śmigusa-dyngusa zachęcała upalna pogoda, jakiej w lany poniedziałek w Tarnowie dawno nie było.