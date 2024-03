Przegląd prasy 30.03.2024 Tuchów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

Nie potrzeba wcale jechać do Zakopanego czy na Podhale, aby zobaczyć Tatry. Majestatyczny górskie szczyty w piątek (29 marca) są od rana doskonale widoczne również z Tarnowa. To zasługa sprzyjającej, wietrznej pogody i dobrej przejrzystości powietrza. Idealną miejscówką do dalekich obserwacji są blokowiska w rejonie ul. Marynarki Wojennej i 16 Pułku Piechoty (nad Gemini). Góry widać stamtąd jak na dłoni, a u ich stóp... Tarnów, mimo że dzieli je ponad 100 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia w galerii!

To było niezwykle poruszająca i głęboka w swoim przekazie inscenizacja Pasji Jezusa Chrystusa. Mowa o wyjątkowym misterium Męki Pańskiej, które odbyło się we wtorek (26 marca) w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko sto osób – aktorów, wokalistów i muzyków, ale także obsługi technicznej, operatorów światła i dźwięku. Wielu to członkowie wspólnoty Domowego Kościoła i Mężczyzn św. Józefa. W postać Jezusa wcielił się po raz kolejny Karol Gut. Największe widowisko pasyjne w Tarnowie obserwował tłum mieszkańców. Zaczęło się ono w kościele wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończyło na zewnątrz świątyni sceną ukrzyżowania. W galerii prezentujemy zdjęcia, które podczas mościckiej Pasji wykonał Tomasz Wózek.