Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 kobiet z całej Polski. Małopolanki też są w stawce”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 kobiet z całej Polski. Małopolanki też są w stawce 30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku. 📢 Magda Gessler zakończyła "Kuchenne rewolucje" w Bobowej. Zmiana totalna, Paleta Smaków zniknęła! Dzisiaj to Karczma Śliwkowa Bobowa Zakończyły się Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Bobowej. Paleta Smaków, dotychczas utrzymana w loftowym klimacie odeszła w zapomnienie. Dzisiaj to przesycona fioletami, ale i koronką klockową Karczma Śliwkowa Bobowa. Przed jej właścicielami Janem i Mariolą Wąsowskimi jeszcze sporo pracy. Otwarcie dla klientów przewidziane zostało na wielkanocny poniedziałek.

📢 Tatry widziane z Tarnowa. Górskie szczyty widać jak na dłoni z osiedla Westerplatte. Wydaje się, że miasto leży u ich podnóża. Mamy zdjęcia! Nie potrzeba wcale jechać do Zakopanego czy na Podhale, aby zobaczyć Tatry. Majestatyczny górskie szczyty w piątek (29 marca) są od rana doskonale widoczne również z Tarnowa. To zasługa sprzyjającej, wietrznej pogody i dobrej przejrzystości powietrza. Idealną miejscówką do dalekich obserwacji są blokowiska w rejonie ul. Marynarki Wojennej i 16 Pułku Piechoty (nad Gemini). Góry widać stamtąd jak na dłoni, a u ich stóp... Tarnów, mimo że dzieli je ponad 100 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia w galerii!

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zdjęcia W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Tygodnia. W uroczystościach Wielkiego Piątku uczestniczyły tłumy pielgrzymów, idąc w Drodze Krzyżowej z Jezusem na Wzgórze Ukrzyżowania.

📢 Poruszająca Pasja w Tarnowie Mościcach. Tłumy mieszkańców miasta i regionu towarzyszyły aktorom odtwarzającym Mękę Pańską. Galeria zdjęć! To było niezwykle poruszająca i głęboka w swoim przekazie inscenizacja Pasji Jezusa Chrystusa. Mowa o wyjątkowym misterium Męki Pańskiej, które odbyło się we wtorek (26 marca) w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko sto osób – aktorów, wokalistów i muzyków, ale także obsługi technicznej, operatorów światła i dźwięku. Wielu to członkowie wspólnoty Domowego Kościoła i Mężczyzn św. Józefa. W postać Jezusa wcielił się po raz kolejny Karol Gut. Największe widowisko pasyjne w Tarnowie obserwował tłum mieszkańców. Zaczęło się ono w kościele wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończyło na zewnątrz świątyni sceną ukrzyżowania. W galerii prezentujemy zdjęcia, które podczas mościckiej Pasji wykonał Tomasz Wózek.

📢 Obok ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach stanąć ma wieża widokowa. Na górę można będzie dostać się windą, a na dół zjechać zjeżdżalnią Ciężkowice ogłosiły przetarg na budowę wieży widokowej obok ścieżki w koronach drzew. Nowa atrakcja ma uzupełnić ofertę podniebnych spacerów o możliwość podziwiania pięknych panoram Pogórza, a także Beskidów i szczytów Tatr. 📢 Apetyczna babka pomarańczowa na Wielkanoc. Wypróbuj przepis na fenomenalne ciasto. Idealny poczęstunek na rodzinne spotkanie Pyszna babka pomarańczowa z sokiem pomarańczowym to rozkosznie smakuje i elegancko wygląda. Deser polany roztopioną czekoladą będzie ozdobą stołu. Takie ciasto można zrobić niemal w ostatniej chwili. Zmiksujesz je w 20 minut, a potem trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas pieczenia. Poznaj przepis na domową babkę pomarańczową na Wielkanoc.

📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia i wideo W Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej już po raz 65. zorganizowano konkurs palm i rękodzieła artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Rynek stał się kolorowy za sprawą pięknych palm, przygotowywanych całymi rodzinami. Każdą palmę oceniają jurorzy. Konkursowi towarzyszy kiermasz wielkanocny z licznymi stoiskami. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Tuchów, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pierwsze wiosenne burze w regionie tarnowskim. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, w wielu domach nie ma prądu ”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.