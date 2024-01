Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowi funkcjonariusze w małopolskiej policji. Uroczyste ślubowanie odbyło się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowi funkcjonariusze w małopolskiej policji. Uroczyste ślubowanie odbyło się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Małopolska policja w 2023 roku przyjęła 427 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. 102 osoby, które trafiły do służby pod koniec minionego roku, przysięgę złożyły w piątek, 12 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. 📢 Ranking Perspektyw 2024. V LO wciąż najlepszym liceum w Małopolsce i drugim w kraju. TOP 20 szkół z regionu Znamy już najnowszy najbardziej prestiżowy ranking edukacyjny w Polsce - Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W tegorocznej, 26. jego edycji - tak jak w poprzednich latach - najwyżej spośród ogólniaków z Małopolski uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. "Piątka" pozostaje drugim najlepszym liceum w kraju - po warszawskim XIV LO. W zestawieniu techników z całej Polski o dwie pozycje spadło Technikum Łączności z Krakowa, pozostając przy tym liderem w województwie. Z najnowszego rankingu wyłowiliśmy 20 najlepszych szkół w Krakowie i Małopolsce. Ten lokalny TOP 20 prezentujemy na kolejnych slajdach.

📢 Zmarł Marek Litewka, wybitny krakowski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. Jego dorobek to ponad sto ról O śmierci Marka Litewki poinformował w mediach społecznościowych krakowski Teatr STU. Artysta, znany m.in. z filmów „Przygody dobrego wojaka Szwejka”, „Karol. Człowiek, który został papieżem” i „Zakochany Anioł” oraz serialu „Świat według Kiepskich”, miał 75 lat.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Głosujcie na swoje miasto i pomagajcie potrzebującym. Zostały ostatnie dni! Na Wasze głosy czekamy do 15 stycznia! Które miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Kalwaria Zebrzydowska? A może Wieliczka lub Kraków? Do 15 stycznia do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.

📢 Duży pożar w zakładach mięsnych w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa. W akcji było 10 zastępów strażaków, straty oszacowano na milion złotych Na 1 milion złotych oszacowane zostały wstępnie przez strażaków straty spowodowane przez pożar, który wybuchł w czwartek (11 stycznia) wieczorem w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Zbylitowskiej Górze. Akcja gaśnicza trwała ponad pięć godzin. 📢 Wojsko sprzedaje atrakcyjne nieruchomości w Małopolsce. Działki, budynki, lokale. Zobacz, co w przetargach oferuje AMW w styczniu 2024 Agencja Mienia Wojskowego co miesiąc organizuje przetargi nieruchomości. Obiekty, które znajdują się na stronie Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przeznaczone są zarówno do najmu, jak i sprzedaży. Przetargi nieruchomości prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego zlokalizowane są na terenie całego kraju. Zakup nieruchomości powojskowych to inwestycja.

📢 Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 2024. Prezentujemy oferty darmowych zajęć z różnych zakątków Polski Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024. 📢 Groźny wypadek na przedmieściach Tarnowa. Na DK 73 w Brzozówce vw golf zderzył się z vw touranem. Samochodami podróżowało pięć osób Droga Krajowa nr 73 pomiędzy Tarnowem i Lisią Górą była przez ponad godzinę zablokowana po wypadku, do którego doszło w nocy z wtorku na środę (9 na 10 stycznia). W Brzozówce zderzyły się dwa samochody osobowe.

📢 Kolęda 2024: Ile powinno się dawać księdzu po kolędzie? Takie kwoty Małopolanie wkładają do kopert Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty. 📢 Lista najchętniej odwiedzanych regionów Hiszpanii w 2023 roku. Też spędziliście tam wakacje? Słoneczną Hiszpanię znają zarówno miłośnicy plażowania, jak i amatorzy weekendowych city breaków. Ten wspaniały kraj cieszy się popularnością nie tylko wśród Polaków – najnowsze dane wskazują, że przybywają tam tłumy turystów z całego świata. Które regiony Hiszpanii gościły w 2023 roku najwięcej turystów?

📢 Bezdomni koczowali w prowizorycznym namiocie w Tarnowie i nie chcieli się z niego ewakuować. Jeden z odmrożeniami kończyn trafił do szpitala Dwóch mężczyzn koczowało w namiocie w zagajniku leśnym w tarnowskich Mościcach. W związku z siarczystymi mrozami i obawami o zdrowie i życie bezdomnych na obozowisku interweniowali strażnicy miejscy i policjanci. Jeden z mężczyzn został przewieziony do noclegowni, a drugi z odmrożeniami kończyn trafił do szpitala. 📢 Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł w szpitalu w Chrzanowie. To prezes Fundacji im. Brata Alberta i bardzo dobry człowiek W wieku 67 lat po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta. Wybitny kapłan przebywał w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Odszedł we wtorek (9 grudnia) o godz. 8.

📢 Wypadek w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Samochód osobowy zderzył się ciężarowym. Są utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu z drogą na Ładną Jedna osoba została ranna w wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (8 stycznia) w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. Na skrzyżowaniu dróg powiatowych zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym.

📢 Nie tylko zamek w Łapalicach. Inny wielki i tajemniczy projekt słynnego inwestora z Gdańska Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Małopolskie akcenty na licytacjach dla WOŚP. Narty od Justyny Kowalczyk, lot szybowcem, przejażdżka maluchem, motocykl z 1966 roku Na portalu Allegro trwają aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbiera środki na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Sprawdziliśmy małopolskie akcenty licytacji, a są to m.in. narty od mistrzyni Justyny Kowalczyk, odrestaurowany motocykl z 1966 roku od Sącz Bikers, lot szybowcem czy przejażdżka legendarnym Fiatem 126p z 1974 roku po Krakowie. Zobacz, co jeszcze oferują Małopolanie.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Tuchów, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl!”?

📢 Rajd Dakar 2024. Wielki sukces Energylandia Rally Team. Zespół z Zatora zgarnął całe podium na pierwszym etapie. Zobacz ZDJĘCIA Eryk Goczał i Oriol Mena wygrali etap, zostając pierwszymi liderami klasy Challenger w Rajdzie Dakar 2024. Pierwszy etap rajdu okazał się niezwykle udany dla zespołu Energylandia Rally Team. Załogi polskiego teamu zgarnęły całe podium w klasie Challenger. Drugie miejsce zajęli Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk a trzecie Marek Goczał i Maciej Marton.

