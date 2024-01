Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Tuchów, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

Przegląd tygodnia: Tuchów, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego przestrzega przed "moralną degrengoladą dyskursu publicznego". Zabrał głos po programach w TV Republika, gdzie satyryk Jan Pietrzak i publicysta Marek Król, wypowiadali nienawistne sformułowania dotyczące imigrantów. "Każde użycie słów dehumanizujących jest pierwszym krokiem do tragedii" - oświadczył Cywiński, dodał, że liczy, że sprawą zajmie się prokuratura, by pociągnąć autorów do odpowiedzialności i zapobiec takim przypadkom w przyszłości.