Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Tuchowie? Bądź na bieżąco

Przegląd grudnia 2023 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najdłuższy most w Małopolsce już otwarty! Potężna przeprawa na Dunajcu pod Tarnowem gotowa wraz z łącznik autostradowym. Zdjęcia Można już korzystać z nowego mostu na Dunajcu pod Tarnowem, który powstał w ramach budowy wyczekiwanego łącznika z A4. To najdłuższa przeprawa w Małopolsce i jedna z największych w kraju. Nowa droga stanowi wygodne i bezpośrednie połączenie miasta z węzłem autostradowym w Wierzchosławicach. 📢 Wielbłąd atrakcją żywej szopki przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. W Podkarpackim Betlejem trwa wielki odpust Prawdziwe tłumy odwiedzają od świąt Bożego Narodzenia Grotę Betlejemską wraz z wybudowaną specjalnie zagrodą dla zwierząt przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. W Podkarpackim Betlejem trwa tygodniowy, wielki odpust, na który przybywają wierni z całej diecezji tarnowskiej i innych rejonów kraju.

📢 Wokaliści z całego regionu rywalizowali w Tuchowie o przepustkę do Będzina - na festiwal kolęd i pastorałek Tuchów po raz kolejny był gospodarzem eliminacji rejonowych do jubileuszowego 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Efektem całodziennych występów są wyłonienie wokaliści, którzy będą reprezentować nasz region podczas finałowego konkursu w Będzinie.

Prasówka styczeń Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpopularniejsze imiona w Tarnowie. Nosi je zdecydowanie najwięcej mieszkańców miasta. Jakie imiona znalazły się w tym roku w TOP 20? Czołówka rankingu najpopularniejszych imion w Tarnowie niewiele różni się o tego, jak wygląda pod tym względem sytuacja w skali całej Polski. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn liderują te same imiona. Nasze zestawienie powstało na podstawie aktualnych danych pochodzących z ewidencji ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tarnowie, która obejmuje zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Stąd w pierwszej "20" są imiona, które były popularne zarówno dawniej, jak również nie brakuje tych, które są modne w ostatnich latach i noszą je osoby młodsze. Sprawdźcie, czy Wasze imiona są wśród najpopularniejszych w Tarnowie!

📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie. 📢 Przygotowania do kolędy w diecezji tarnowskiej. W niektórych parafiach Tarnowa wizyty duszpasterskie odbędą się w zmienionej formie Zaraz po świętach Bożego Narodzenia rozpoczną się wizyty duszpasterskie kapłanów w domach wiernych, nazywane tradycyjnie kolędą. Ta, w tym roku, w niektórych tarnowskich parafiach odbywać się będzie na nowych zasadach i w zmienionej formie, a księża nie zapukają do wszystkich drzwi, jak to bywało dawniej.

📢 Białe święta Bożego Narodzenia tylko w Krynicy-Zdroju i Muszynie. Mimo odwilży i ocieplenia śniegu nadal dużo w popularnych kurortach Śnieg przyszedł za wcześnie i niestety o białych świętach mogą pomarzyć mieszkańcy regionu sądeckiego. Są jednak pewne wyjątki. Zima nie chce opuścić Krynicy-Zdroju oraz Muszyny mimo ocieplenia i odwilży. Pogoda jest optymistyczna bo według prognozy w sobotę i Wigilię ma sypać śnieg. Warunki na stokach narciarskich są idealne, wszystkie większe ośrodki są otwarte. 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych Główna wygrana w Krakowie w losowaniu Lotto w czwartek, 7 grudnia, znów rozbudziła wyobraźnię tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardzo okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Gwiazdka One Day dla tysiąca wychowanków domów dziecka z całej Polski w Parku Rozgrywki Energylandia. Gwiazdy na scenie. WIDEO Po raz drugi z rzędu w parku rozrywki Energylandia fundacja One Day zorganizowała imprezę gwiazdkową dla tysiąca wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej. Przyjechały dzieci z 68 placówek z 28 miast Polski, nawet z jej najdalszych zakątków, jak Elbląg, Ustka, Tczew, Włocławek, ale także z Krakowa. Przyjechały tu tez gwiazdy sceny muzycznej i aktorki i inne znane osoby, były: Omena Mensah, Maria Sadowska, Magda Steczkowska, Grażyna Wolszczak i Edyta Herbuś.

📢 Zamknięty klub Energy 2000 w Przytkowicach. Klubowicze będą musieli pościć. Zobacz ZDJĘCIA z ostatniej imprezy To była ostatnia w najbliższym czasie impreza w klubie Energy 2000 w Przytkowicach, który z powodu postu został zamknięty. Goście dyskoteki mogli w sobotę (2 grudnia) bawić się podczas Góralskiej Biesiady, a gwiazdą wieczoru był zespół Bajeranci. To była gorąca noc w klubie Energy 2000. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Spowiedź w Tarnowie przed Bożym Narodzeniem 2023. Dodatkowe dyżury księży w konfesjonałach w kościołach w ostatnim tygodniu przed świętami Do świąt Bożego Narodzenia został już tylko tydzień. Widać to nie tylko po większym ruchu na tarnowskich ulicach, targach i w sklepach, ale także po kolejkach do... konfesjonałów. Te są już coraz dłuższe. Okazją do wyznania grzechów są organizowane przez poszczególne parafie kilkugodzinne lub niejednokrotnie całodzienne "spowiedzi", podczas których posługę w konfesjonałach pełni nawet kilkunastu kapłanów. W galerii prezentujemy szczegółowe informacje na temat tego, w których kościołach, kiedy i w jakich godzinach można będzie skorzystać z sakramentu pokuty w Tarnowie przed Bożym Narodzeniem!

📢 Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zobaczcie zdjęcia Reprezentantka Polski w konkursie Miss Tourism World 2023 Zuzanna Balonek z Zatora przygotowuje się pracowicie do finałowej gali. Każdy dzień pobytu w Chinach wypełniony jest ćwiczeniami i sesjami zdjęciowymi. 📢 Złote Gody w gminie Tuchów. Jubileusze małżeńskie świętowały pary, które mają za sobą wspólnie przeżyte 50 lat, ale też z dłuższym stażem Pary obchodzący w tym roku Złote (50 lat), Diamentowe (60 lat) i Żelazne (65 lat) Gody świętowały uroczyście jubileusze małżeńskie w Tuchowie. Uroczystość połączona była z wręczeniem medali od prezydenta RP, a także pamiątkowych ryngrafów. Był koncert dla jubilatów, życzenia, upominki i wspólny posiłek.

📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła. 📢 Trwa budowa szopki w kalwaryjskiej bazylice. To jedna z największych tego typu dekoracji w Polsce. Zobacz zdjęcia W bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęto prace związane z budową tegorocznej szopki. Łącznie dekoracja pokryje około 30 metrów kwadratowych powierzchni. W tym roku znajdzie się na nich aż 150 figur, z czego 50 będą stanowiły ruchome postacie i elementy. Po raz pierwszy dekorację będzie można zobaczyć przed pasterką.

