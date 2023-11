Prasówka 12.11.2023 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do stolicy Podhala po dekadzie znów zawitała Magda Gessler. Znana restauratora w poniedziałek rozpoczęła kolejną metamorfozę restauracji - tym razem przy Placu Słowackiego. Program ma być realizowany przez cztery dni.

Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

Czy Polacy mają specjalny gen, dzięki któremu chcieli walczyć o wolność? W 105. rocznicę odzyskania niepodległości stworzyliśmy cykl rozmów, w których szukamy odpowiedzi na pytania o tytułowy „gen niepodległości”. Zastanawiamy się także, co spowodowało, że po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapy Europy i świata.

Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

W Tuchowie już po raz piąty odbędzie się Niepodległościowa Noc Muzeum. To doskonała do tego, aby nie tylko lepiej poznać miasto nad Białą i jego niezwykle bogatą historię, ale również wybitnych ludzi, którzy z nim byli związani. Wydarzenie zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

Jedna osoba została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala po wypadku, który wydarzył się w czwartek (9 listopada) w Rzepienniku Biskupim (powiat tarnowski). W związku z prowadzonymi działaniami przez służby ratownicze były utrudnienia w ruchu.

Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce ma swój dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce prowadzi śledztwo. We wtorek, 7 listopada, dzień po wypadku, prokurator Małgorzata Piotrowicz poinformowała, że jedna osoba jest już zatrzymana. Dzisiaj zostanie przesłuchana w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. Jednocześnie jest przesłuchiwanych wielu świadków, pracowników, wykonawców budowy nowej siedziby sądu i prokuratury w tym podkrakowskim mieście.

Choć ciepły listopad pozwala zapomnieć o nieuchronnym sezonie infekcyjnym a pandemia koronawirusa oficjalnie za nami, to ten jednak nieustannie mutuje. Przypadków zachorowań jest coraz więcej i zapewne, jak prognozują eksperci, będzie ich przybywać. Na szczęście, ofiar śmiertelnych jest niewiele. Niemniej lekarze apelują o noszenie maseczek w placówkach medycznych.

Akademia Tarnowska to najchętniej wybierana publiczna uczelnia zawodowa w Polsce. Tak wynika z podsumowania tegorocznej rekrutacji na studia. W przypadku tarnowskiej uczelni to już dziewiąty rok z rzędu, kiedy dzierży pod tym względem prymat w kraju.

Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.